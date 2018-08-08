В Германии завершилось расследование случая, который потряс всю страну. Здесь суд приговорил мать и ее бой-френда к 12 годам тюрьмы за то, что они продавали педофилам сына женщины от прошлого брака. Об этом сообщает CNN.

"Эта пара обвиняется в том, что она неоднократно насиловала и жестоко избивала мальчика в период с мая 2015 года и с 2016 года продавала его в интернете другим мужчинам для секса", - идет речь в заявлении государственного суда Фрайбурга.

Суд приговорил 48-летнюю женщину и ее 39-летнего партнера к 12-летнему тюремному сроку. После отбывания срока бой-френд будет находиться под надзором полиции. Также пару обязали заплатить мальчику компенсацию в размере 30 тысяч евро.

"Клиентов" пары, также привлекли к уголовной ответственности. Среди них оказался и гражданин Испании.

Также пара продавала педофилам трехлетнюю девочку с психическим расстройством, чьим опекуном являлась осужденная женщина. Суд постановил выплатить девочке 12 500 евро компенсации.

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