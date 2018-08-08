По состоянию на 21:00 работы по ликвидации последствий аварии с разливом азотной кислоты в Днепропетровской области закончены. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ ГСЧС области Андрей Кульбач.

По его словам, спасатели засыпали место разлива азотной кислоты полутора тонами каустической соды и извести на площади 30 квадратных метров. Затем полили место разлива водой - чтобы ускорить реакцию азотной кислоты с каустической содой и известью.

Охрану места происшествия и транспортного средства обеспечивает патрульная полиция.

Госпродпотребслужба провела замеры концентраций паров азотной кислоты в зоне аварии. Для проведения анализов взяты образцы почвы и посевов, по результатам которых будет определена пригодность к использованию. Кульбач отметил, что по результатам замеров, концентрация опасных веществ в населенных пунктов не превышает нормы.

Фото: facebook.com/Андрій Кульбач

На месте работают 35 человек личного состава и 7 единиц техники. От ГУ ГСЧС - 28 человек и 5 единиц техники, во главе с начальником Главного управления Андреем Кульбачем.

Как сообщала "Cтрана", ранее в варшавском аэропорту произошла утечка токсичных веществ.

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