Федеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении бывшего адвоката президента США Майкла Коэна по подозрению в махинациях с налогами, сообщает во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, федеральная прокуратура пытается выяснить, не было ли нарушений в налоговых декларациях компании Коэна, занимавшейся лицензиями такси.

Прокуратура выясняет, не могли ли банковские работники допустить нарушения и позволить Коэну получить кредиты, на которые он не предоставлял необходимой документации.

Прокуратура, отмечает газета, уже вызвала в качестве свидетеля бывшего бухгалтера Коэна Джеффри Гетцеля, который отвечал за подготовку значительного количества документов Коэна для банков.

Обвинения в налоговых махинациях, равно как и в банковских, могут повлечь за собой значительные тюремные сроки, пишет газета. В результате, по мнению одного из источников газеты, Коэн может оказаться под давлением и пойти на сотрудничество со следствием.

Ранее сообщалось, что в отношении Коэна ведут расследование ФБР и прокурор Манхэттена по делу о банковских махинациях и финансовых нарушениях, а также других возможных преступлениях, связанных с его частными деловыми интересами.

В рамках расследования, сотрудники ФБР 9 апреля обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.

Сотрудники ФБР в ходе обысков изъяли записи и документы, которые, в частности, включают информацию о выплатах, сделанных в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о половых контактах с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщала "Cтрана", бывший адвокат президента США записывал разговоры с Трампом, который назвал это неслыханным и незаконным.

Ранее стало известно, что адвокат и доверенное лицо Дональда Трампа получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов для организации первой встречи между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США.