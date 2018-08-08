В Чернигове неизвестные расстреляли семью аистов, которая свила гнездо на электрической опоре в микрорайоне Александровка. Местные жители спасают птенцов, которые только встали на крыло.

Об этом сообщает BBC Украина.

Местные жители рассказали, что нашли взрослую птицу убитой под столбом. Двое птенцов в это время кричали сверху в гнезде.

"Они так кричали, что кровь застывала в жилах", - рассказывает местный житель Александр.

Мертвого аиста люди похоронили на месте. Вторую взрослую птицу так и не нашли. Местные надеются, что она также была ранена, но смогла улететь. Или же охотники забрали ее в качестве трофея.

В своих предположениях относительно того, кто именно мог убить аистов, местные жители единодушны.

"Обнаружили в воскресенье мертвого аиста в семь утра. На открытие охоты кто-то, очевидно, выпил, решили пострелять", - предполагает местная жительница Елена Удочкина.

Осиротевшие птенцы провели сутки в гнезде, пока один из малышей не исчез.

"То ли ветром его отнесло, потому что там ветер говорят, был сильный. То ли его сбросило дождем. Может, он где-то в кустах поблизости, но пока что не нашли. Сидит в гнезде один", - рассказывает Елена Удочкина.

Убийство семьи аистов шокировало многих черниговцев, которые предлагают свою помощь волонтерам. Жители планируют обследовать аиста у ветеринара после того, как они достанут его его из гнезда, но это пока невозможно из-за того, что провода на столбе под напряжением.

Люди следят за судьбой аистов в социальных сетях и надеются, что оставшийся в живых осиротевший птенец скоро сможет самостоятельно летать.

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