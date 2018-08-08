Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после окончания первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской "Славией" (1:1), который состоялся во вторник в столице Чехии, рассказал о том, что случилось с вратарем его команды Денисом Бойко в первом тайме.

"Дениса укусила уса. Я говорю серьезно", - сказал белорусский наставник киевлян Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Защитник киевлян Никита Бурда после матча признался, что сам едва не стал жертвой атаки чешских ос, которые опасно кружили над украинскими игроками по время важного матча.

Напомним, по ходу первого тайма Бойко в какой-то момент не сумел подняться с газона и стал сигнализировать медикам команды. После оказанной медицинской помощи вратарь "Динамо" сумел продолжить игру, разминая какое-то время правую руку.

Как сообщала "Cтрана", футболисты киевского "Динамо" упустили победу в первом поединке с пражским клубом "Славия" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, что проходил в столице Чехии -1:1.

Ответный матч в Киеве состоится 14 августа. Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19.30.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с лучшей командой пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия).