Столичное "Динамо" не сумело удержать победный счет в первой игре со Славией в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, что прошел в Праге, упустив победный счет на последних секундах во вторник вечером.

После напряженного первого тайма, в котором обе команды, исповедующие контратакующий футбол, создали по одному моменту, долгожданный гостевой мяч на 21-тысячном пражском стадионе "Эден Арена" забили киевляне, когда на 82-й минуте блестяще проводящий старт сезона словенец Беньямин Вербич открыл счет в матче.

Пока хозяева после ввода мяча из-за боковой показывали арбитру на второй мяч, который непонятно как оказался на поле, Сидорчук не растерялся и отдал точную передачу на Вербича, разрезав оборону пражан. Словенец оказался один перед вратарем, пробив неотразимо - 0:1!

Чехи сравняли счет на пятой добавленной минуте встречи, когда у хозяев отличился Йозеф Гушбауэр. Капитан точно и сильно пробил с одиннадцатиметровой отметки - 1:1.

Польский защитник "Динамо" Кендзёра грубо сыграл в своей штрафной - Томаш снес футболиста хозяев в опасном эпизоде, но английский рефери дал доиграть момент до конца и только потом полез за "горчичником" в карман.

Укушенный осой голкипер гостей Бойко угадал направление удара капитана хозяев, но Гушбауэр пробил не только точно, но и сильно в верхний угол - 1:1.

Ответный матч в Киеве состоится 14 августа. Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19.30.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с лучшей командой пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия).