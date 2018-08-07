Заместитель председателя Каменского городского совета в Днепропетровской области Владислав Мелешко умер во вторник из-за тяжелой травмы в результате падения с велосипеда. Об этом сообщил журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи Ростислав Винар, передают Украинские Новости.

Сообщается, что чиновник получил обширную черепно-мозговую травму во время катания на велосипеде по улице Романковской 6 августа.

Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, врачи боролись за его жизнь. Но их усилия не увенчались успехом – во вторник примерно в 13 часов Мелешко умер, не приходя в сознание.

Ему было 44 года.

Мелешко с сентября 2017 года занимал должность заместителя мэра по вопросам образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.

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