Украинский Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил нового государственного адвоката для защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича- Юрия Рябовола.

Об этом ТАСС сообщили в Оболонском суде Киева.

"Юрий Рябовол назначен Центром бесплатной вторичной правовой помощи адвокатом Виктора Януковича", - заявили в суде.

Отмечается, что Рябовол уже начал ознакомление с материалами уголовного дела в отношении Януковича.

Напомним, что 1 августа Оболонский районный суд Киева принял решение назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о госизмене. Так, суд принял решение заменить назначенного Януковичу накануне госадвоката Виктора Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. В связи с этим снова был объявлен перерыв до 16 августа.

Также напомним, что обвиняемый в госизмене экс-президент Украины Янукович встретился со своим адвокатом в России.