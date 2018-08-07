Переработка винограда на виноматериалы коньячные осуществляется согласно требованиям к переработке винограда для белых столовых вин, но без применения сернистой кислоты или ее заменителей.

Это определено приказом ведомства от 27 декабря 2017 года № 702, вступающим в силу через полгода после его официального опубликования.

Утвержденные Правила определяют порядок производства коньяков Украины и обязательны для составления технологических инструкций, контроля коньячного производства всеми субъектами хозяйствования.

Виноматериалы коньячные, используемые в технологическом процессе производства коньяков Украины, которые отвечают установленным требованиям стандартов, должны быть без сторонних и специфических тонов и привкусов, цвет - от светло-соломенного до розового. Допускается применение виноматериалов коньячных с объемной долей дрожжевых осадков не больше 3 %.

Для производства виноматериалов коньячных используют сусло-самотек и прессовые фракции в общем количестве не больше 60 дал с 1 тонны винограда.

Прессовые фракции сусла II и III давления от производства шампанских, игристых и сортовых виноматериалов используются для изготовления сортосмешанных виноматериалов для производства ординарных коньяков Украины при условии, что по физико-химическим и органолептическим показателям они отвечают требованиям стандартов.

Виноматериалы коньячные перегоняют в срок до 1 апреля следующего за урожаем винограда года. Отклонение от данного срока допускается до 1 июля по решению руководителя соответствующего субъекта хозяйствования.

Для производства марочных коньяков Украины используются сортовые виноматериалы коньячные, произведенные из винограда определенных сортов или их смеси с сахаристостью в сусле не меньше 150 г/дм3. Использование для производства марочных коньяков Украины сортосмешанных виноматериалов коньячных допускается в случае, если они по своим физико-химическим показателям отвечают сортовым.

Для производства ординарных коньяков Украины допускается использование сортосмешанных виноматериалов коньячных, произведенных из смеси сортов винограда с сахаристостью в сусле не меньше 120 г/дм3.

Допускается переработка на виноматериалы коньячные столовых сортов винограда при массовой концентрации титрованных кислот в сусле не меньше 5 г/дм3 и массовой концентрации сахаров не меньше 120 г/дм3 с дальнейшим использованием этих виноматериалов исключительно для изготовления ординарных коньяков Украины.

Определено, что термин "белый способ производства виноматериалов" означает способ производства виноматериалов без настаивания сусла на мезге.

В ходе производства коньяков Украины разрешаются следующие виды обработок:

оклеивание желатином пищевым, рыбьим клеем пищевым, белком из куриных пищевых яиц и другими разрешенными материалами;

теплом и холодом;

фильтрация через специальные ткани, фильтрокартон, пластины, мембраны, диатомит, кизельгур и другие средства, разрешенные стандартами;

введение кислорода в спирты коньячные во время резервуарной выдержки.

Документом определен исчерпывающий перечень операций, запрещенных при производстве коньяков.

В зависимости от происхождения спирта коньячного, способа и срока его выдержки коньяки Украины делятся на ординарные и марочные.

Ординарные коньяки Украины изготовляются из спиртов коньячных, выдержанных не меньше 3 лет, и делятся на:

коньяки Украины "три звездочки" - из спиртов коньячных, выдержанных не меньше 3 лет;

коньяки Украины "четыре звездочки" - из спиртов коньячных среднего возраста не меньше 4 лет выдержки;

коньяки Украины "пять звездочек" - из спиртов коньячных среднего возраста не меньше 5 лет выдержки.

В приложениях к Правилам определены физико-химические показатели виноматериалов коньячных, спиртов коньячных молодых; органолептические и физико-химические показатели коньяков Украины.

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