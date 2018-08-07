Футболисты киевского "Динамо" упустили победу в первом поединке с пражским клубом "Славия" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, что проходил в столице Чехии -1:1.

После нулевого первого тайма, долгожданный гостевой мяч на 21-тысячном пражском стадионе "Эден Арена" у киевлян на 82-й минуте забил Беньямин Вербич, который замечательно начал сезон.

Пока чехи показывали на второй выброшенный при ауте мяч, Сидорчук отдал точную передачу, разрезав оборону пражан, и Вербич оказался один перед вратарем, пробив неотразимо - 0:1!

У хозяев отличился Йозеф Гушбауэр, который сравнял счет точным ударом с одиннадцатиметровой отметки на пятой добавленной к основному времени минуте.

Польский защитник "Динамо" Кендзёра грубо сыграл в своей штрафной - Томаш снес футболиста хозяев в опасном эпизоде, но английский рефери дал доиграть его до конца и только потом полез за "горчичником" в карман.

Голкипер гостей Бойко угадал направление удара капитана хозяев, но Гушбауэр пробил не только точно, но и сильно в верхний уголь - 1:1.

Ответный матч в Киеве состоится 14 августа. Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19.30.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с лучшей командой пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия).