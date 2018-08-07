Полиция объявила о подозрении сотруднице банка в Харькове, которая злоупотребляя служебным положением, присваивала средства клиентов.

"Женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины... Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в период с 2015 по 2017 годы 55-летняя заведующая филиалом банка подделывала документы на выдачу наличных и таким образом получала деньги клиентов из кассы. По данным досудебного следствия, в общей сложности по этой схеме подозреваемый присвоила более 200 тыс.грн.

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