Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) определил особенности формирования и ведения банками баз данных в отношении особой категории вкладчиков, проживающих:

на временно оккупированной территории Украины;

на линии столкновения/разграничения;

в зоне безопасности, прилегающей к району боевых действий;

в районе осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Такое решение приняла исполнительная дирекция ФГВФЛ 2 июля 2018 года под № 1842.

Установлено, что при проведении ФГВФЛ проверки полноты и достоверности ведения банками баз данных о вкладчиках информация об особой категории вкладчиков не является значимой при формировании и ведении таких баз данных, а ее отсутствие, неполнота или некорректность не считаются ошибкой.

Это норма распространяется на информацию о вкладчиках, которые заключили или в пользу которых заключен договор банковского вклада (депозита), банковского счета, или которым выдан именной депозитный сертификат до 20 февраля 2014 года, при условии отсутствия движения средств на таких счетах вкладчиков по их инициативе.

Банки обязаны в шестимесячный срок после официальной утраты правового статуса временно оккупированных территорий Украины обеспечить устранение выявленных ошибок, в том числе путем сравнения информации, указанной в базах данных, для определения ее полного соответствия данным из копий полученных документов вкладчиков. То есть банки должны провести соответствующие мероприятия по восстановлению деловых отношений с клиентами и обновлению информации о них в базе данных о вкладчиках.

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до времени официальной утраты временно оккупированными территориями Украины своего правового статуса.

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