Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в августе ожидаются 2-3 дня сильных ливней. Об этом Украинским Новостям сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.

"В какие-то дни будут дожди в отдельных областях. Месяц будет теплее, чем среднестатистический. По осадкам - дожди близко к норме в южных областях, остальная территория немного меньше нормы", - сообщил он.

Билык добавил, что 2-3 дня будут идти сильные ливни.

Как сообщала "Cтрана", в Украину возвращается настоящая летняя жара без тропических осадков, сообщал Укргидрометцентр о прогнозе на среду, 8 июля.

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