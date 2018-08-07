Законом № 2509-VIII, который вступил в силу 5 августа (кроме нормы о передаче дел Высшему антикоррупционному суду), статья 160 "Обеспечение охраны и поддержание общественного порядка в судах" Закона "О судоустройстве и статусе судей" заменена главой 4 "Служба судебной охраны", передает ЮрЛига.

Согласно указанной главе Служба судебной охраны должна поддерживать общественный порядок в суде, пресекать проявления неуважения к суду, охранять помещения судов, органов и учреждений системы правосудия, обеспечивать личную безопасность судей и членов их семей, работников суда и участников судебного процесса.

Служба судебной охраны подотчетна Высшему совету правосудия и подконтрольна ГСА. Предельную численность центрального органа управления Службы и ее территориальных подразделений также утвердит ГСА.

Новой главой определены статус судебной охраны, ее полномочия, порядок прохождения службы, установлены специальные звания сотрудников. Касаемо социальной защиты сотрудников Службы прописано, в частности, что их денежное обеспечение состоит из должностного оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер), премии и единовременных дополнительных видов денежного обеспечения. Размер денежного обеспечения устанавливается Кабмином на уровне не ниже чем для полицейских и должен стимулировать к комплектованию Службы судебной охраны квалифицированными сотрудниками.

Социальные гарантии для сотрудников Службы приравнены с установленными для полицейских Законом "О Нацполиции": в госбюджете предусмотрены средства на финансирование Службы судебной охраны.

В части пенсионного обеспечения на сотрудников Службы судебной охраны законодатель распространил действие Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", в части госзащиты сотрудников Службы и их близких родственников - Закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов". Также Законом о госзащите работников суда отныне предусмотрено, что осуществление специальных мер обеспечения безопасности в отношении судей, работников аппарата суда и их близких родственников возлагается на подразделения Службы судебной охраны (ранее - подразделения ведомственной военизированной охраны ГСА).

Также теперь в Законе "О Нацполиции" прописана норма о том, что в стаж службы в полиции засчитывается также и служба в Службе судебной охраны.

Отметим, что хотя деятельность специальной Службы судебной охраны и урегулирована законом еще с 2016 года, однако временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий указанной службы, ее функции выполняют Нацполиция и Нацгвардия, которые координируются МВД. Такие их полномочия определены в заключительных положениях Закона "О судоустройстве и статусе судей".

Сейчас действует Положение о Службе судебной охраны, утвержденное решением Высшего совета правосудия от 21 декабря 2017 года № 4237/0/15-17, где также определены ее полномочия, организация и методы работы, права и обязанности работников.

По словам Председателя ГСА Зеновия Холоднюка, администрация планирует до конца года создать первые специальные подразделения для охраны судебных помещений и админзданий. Работа над созданием судебной охраны ведется достаточно активно, несмотря на определенный дефицит средств.

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