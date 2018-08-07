По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была неожиданно проверена готовность подразделений армейской авиации. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев была проверена готовность подразделений армейской авиации.

6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установлении временные показатели на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражения по целям на суше и на море.

"Проверка подтвердила - дежурные силы боеготовые, передовые авиационные наводчики умело привели вертолеты армейской авиации на определенные цели. Результат - объекты поражены", - сказано в сообщении.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Cтрана", за минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский военный, двое ранены. 4 августа на Донбассе сепаратисты нарушили режим прекращения огня 33 раза. В ходе столкновений погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения.

Мы писали, что за сутки на Донбассе в зоне ООС погибли двое украинских военных.

Накануне произошло обострение на Донбассе в зоне ООС погибли трое украинских военнослужащих.