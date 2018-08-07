По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 7 августа 2018, в государственный бюджет привлечено 10 038 350 760,33 гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Всего были размещены пять пакетов облигаций внутреннего государственного займа 7 августа 2018 с датами погашения:

07.11.2018

30.01.2019

03.07.2019

10.06.2020

21.11.2018

27.02.2019

24.10.2018

Напомним, что в I полугодии 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 млрд грн. В частности, по информации Минфина, за январь-июнь 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 млрд грн, в т.ч. общий фонд - с дефицитом в сумме 13 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 39,6 млрд грн.

Как сообщала "Cтрана", золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.

Ранее мы рассказывали, откуда взялась огромная дыра в бюджете, как это скажется на курсе гривни и будут ли деньги на выплату пенсий.