В Запорожье четыре человека отравились шаурмой, которую покупали в киоске. По информации Главного управления "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", размещенной на сайте ведомства во вторник, в период с 2 по 4 августа в Запорожскую областную инфекционную больницу госпитализированы 4 человека с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Как стало известно, все заболевшие связывают свой недуг с употреблением шаурмы, которую покупали 1 августа в одном киоске.

Санитарные службы направили данную информацию в Госпродпотребслужбу для принятия необходимых мер.

Специалисты регионального лабораторного центра Минздрава Украины обратились к жителям Запорожья с предостережением быть осторожными при приобретении фастфудов в киосках, местах стихийной торговли, особенно в условиях повышенной температуры воздуха.

Как сообщала "Cтрана", в Софиевской Борщаговке опасная шаурма нашла почти два десятка новых жертв.

Мы писали, что в Киеве шаурмой отравились уже почти сто человек.