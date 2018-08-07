Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", которым увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений с 18 до 21 года.

"Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети Интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия к ней. "Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года", - уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Введен также запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.

Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Киеве накрыли мощное подпольное казино - 0 столов, 6 рулеток и 56 игровых автоматов

В России, где тоже запрещены азартные игры, в здании, принадлежащем экс-вратарю сборной по футболу нашли подпольное казино.

В прошлом году предлагали наполнять Пенсионный фонд Украины легализацией проституции, казино и марихуаны.