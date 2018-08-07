Во вторник, 7 августа, около 9:00,в Днепре на улице Глинки, напротив ресторана "Джузеппе", мужчине стало плохо - и он потерял сознание. Прохожие оказывали помощь, вызвали патруль полиции и "скорую". Об этом сообщает Информатор.

История приобрела огласку благодаря посту одного из жителей Днепра в Facebook.

Мужчина написал: "На фоне провала реформы: есть полицейские, которым можно пожать руку. Экипаж ПП совместно с прохожими "качали" парня до приезда "скорой помощи", около 35 минут. После чего помогали медикам. В итоге совместными усилиями парень задышал". Однако ситуация, к сожалению, оказалась не столь радужной.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили, что на линию "102" поступил вызов о том, что на улице Глинки лежит неизвестный человек. На место событий прибыли правоохранители, а затем и "скорая помощь".

По словам очевидцев, мужчине, скорее всего, стало плохо от жары. По приезду медиков, патрульные помогали "завести" сердце пострадавшего, "скорой помощи" его передали живым.

Фото: dp.informator.ua/

Очевидица событий, принимавшая непосредственное участие в реанимации мужчины, - Юлия Гуринова, рассказала, что мужчина лежал на асфальте возле химчистки. Прохожие били мужчину по щекам, обливали водой и подносили нашатырный спирт в надежде привести в сознание.

Позднее оказалось, что мужчину в химчистке ждет его 6-летняя дочь. Неравнодушные позвонили жене пострадавшего. Она уверяла, что муж абсолютно здоров и хроническими заболеваниями не страдает.

Юлия перевернула пострадавшего на спину и вместе с другими прохожими проводила ему искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Девочка все это время плакала и просила участников событий спасти ее папу. Спустя 40 минут приехали полиция и "скорая помощь", а после и реанимационная.

Ситуацию прокомментировал директор областного центра медицины катастроф Радий Шевченко. Он рассказал, что реанимационные мероприятия проводили до 55 минут. Мужчина пережил и клиническую смерть, и постреанимационную болезнь. Живого его передали в больницу скорой помощи, но в больнице он все равно умер.

Медиков вызывали десятки раз, приезда "скорой" ждали около часа. За это время испытывали все методы, даже обращались в соседнюю аптеку, в которой, однако, так и не помогли. Под конец плохо уже было всем, за мужчину переживала вся улица.

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