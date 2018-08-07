В Петриковском районе Днепропетровской области, между селами Лобойковка и Елизаветовка, произошло столкновение легкового автомобиля Audi А8 и рейсового автобуса Mercedes, который следовал по маршруту Днепр - Каменское, в результате чего два человека погибли, 13 пострадали, сообщают в управления Госслужбы Украины по ЧС в области.

"Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек", - сообщили в областном главке ГСЧС во вторник вечером.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.

На месте продолжают помогать пострадавшим людям спасатели, полиция и "скорая".

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