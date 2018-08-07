Представители квир-культур хотят провести в Одессе ряд мероприятий с 16 по 19 августа. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Одесском горсовете.

В заявке, которую подали организаторы, речь идет о круглых столах, дискуссиях и т.п. На воскресенье, 19 августа, организаторы заявили намерение провести ЛГБТ-парад "Одесса прайд" по маршруту от Воронцовского переулка до центрального ЗАГСа на улице Ришельевской.

Информацию о марше традиционно негативно восприняли активисты ряда националистических организаций.

Как сообщалось, ЛГБТ-парады "Одесса прайд" анонсируются последние несколько лет. В первые годы мероприятие срывали. В 2017-м году парад состоялся в воскресенье и прошел без существенных нарушений общественного порядка, хотя правоохранители и вынуждены были сократить маршрут движения участников акции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе попробуют провести гей-парад, который в прошлом году сорвали традиционалисты.

Также мы писали о том, что противники ЛГБТ-марша в Одессе снесли забор на стройке и сбросили со второго этажа бетономешалку.