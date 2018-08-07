Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла во вторник днем на трассе в Днепропетровской области, спасатели осуществляют работы по нейтрализации жидкости (около 3-4 тонн).

Как сообщает Главное управление Госслужбы по ЧС в Днепропетровской области, после 14.00 на линию "101" поступила информация от службы "102" об утечке неизвестного вещества из автоцистерны емкостью 35 т на трассе Днепр – Кобеляки - Решетиловка Р-52, за пределами села Ивановка.

Выяснилось, что автоцистерна перевозила азотную кислоту (24 т). Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 т жидкости. Водитель перекачал 4 т кислоты из поврежденного отсека в пустой.

"Количество вытекшей азотной кислоты составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. м", - указали в ГУ ГСЧС.

В 16.00 утечку кислоты остановили. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по нейтрализации вытекшей жидкости.

На месте работают 35 человек личного состава и 7 единиц техники. От ГУ ГСЧС - 28 человек и 5 единиц техники, во главе с начальником Главного управления Андреем Кульбачем.

Как сообщала "Cтрана", ранее в варшавском аэропорту произошла утечка токсичных веществ.

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