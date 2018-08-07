Лишенный всех украинских наград народный артист СССР Иосиф Кобзон выписан из больницы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома. Его состояние по-прежнему вызывает опасение врачей", - сказал собеседник агентства.

О госпитализации Кобзона сообщалось в конце июля.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологического заболевания.

Ранее "Страна" сообщала, что сестра Кобзона рассказала о здоровье певца. По ее словам, он "сидит и пьет кофе с медсестрой".

Также мы писали, что 80-летний Иосиф Кобзон, который лечится от рака, попал в больницу.