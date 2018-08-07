Иосифа Кобзона выписали из больницы, но здоровье его все еще под угрозой - СМИ
Лишенный всех украинских наград народный артист СССР Иосиф Кобзон выписан из больницы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
"Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома. Его состояние по-прежнему вызывает опасение врачей", - сказал собеседник агентства.
О госпитализации Кобзона сообщалось в конце июля.
Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологического заболевания.
Ранее "Страна" сообщала, что сестра Кобзона рассказала о здоровье певца. По ее словам, он "сидит и пьет кофе с медсестрой".
Также мы писали, что 80-летний Иосиф Кобзон, который лечится от рака, попал в больницу.