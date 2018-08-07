Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие сутки. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что над Украиной установился антициклон, который принес с собой солнечную и сухую погоду, которая продержится до конца недели.

"Есть среди лета такое время для синоптиков, когда можно написать один прогноз на несколько дней вперед и поехать куда-то отдыхать. Или гулять в парке, или наконец выгладить все стирки или добраться до дальних полок в кухонных шкафчиках. Это когда устанавливается антициклон и погода ближайших дней, как под копирку. Антициклон означает сухую, преимущественно ясную маловетреная погоду. И именно такая погода ожидается в ближайшее время в Украине", - написала синоптик.

Она сообщила, что температура воздуха будет стабильной. Жарче всего будет в Закарпатье, на юге и востоке страны.

"Температура воздуха также будет без особых изменений. И завтра, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке + 27 + 32 градуса", - сообщила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Cтрана", невероятно жаркая погода в Европе взвинтила цены на электричество и испугала экологов.

Ранее в шести областях Украины непогода обесточила населенные пункты и сорвала крыши домов.

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