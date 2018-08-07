Синоптик показала карту антициклона, который завис над территорией Украины
Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие сутки. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Наталка Диденко сообщила, что над Украиной установился антициклон, который принес с собой солнечную и сухую погоду, которая продержится до конца недели.
"Есть среди лета такое время для синоптиков, когда можно написать один прогноз на несколько дней вперед и поехать куда-то отдыхать. Или гулять в парке, или наконец выгладить все стирки или добраться до дальних полок в кухонных шкафчиках. Это когда устанавливается антициклон и погода ближайших дней, как под копирку. Антициклон означает сухую, преимущественно ясную маловетреная погоду. И именно такая погода ожидается в ближайшее время в Украине", - написала синоптик.
Она сообщила, что температура воздуха будет стабильной. Жарче всего будет в Закарпатье, на юге и востоке страны.
"Температура воздуха также будет без особых изменений. И завтра, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке + 27 + 32 градуса", - сообщила Диденко.
Фото: facebook.com/tala.didenko
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