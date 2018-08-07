За полугодие число несчастных случаев на производстве сократилось на 4,2%, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Согласно информации Фонда социального страхования Украины, в течение первого полугодия 2018 года зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 - смертельные. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%", - приведена в сообщении статистика.

Отмечается, что по аналитическим данным наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством, произошла в Днепропетровской области - 14%, в Донецкой области - 12,5% и в Киеве - 8,9%, а количество травмированных в этих областях составляет 35,4% от общего количества по Украине.

"Больше всего в отчетном периоде травмировались рабочие таких профессий: водитель автотранспортных средств (129), горнорабочий очистного забоя (65) и проходчик (58)", - констатируют в министерстве.

Согласно сообщению, среди причин несчастных случаев на производстве преобладают организационные (64,8% всех зафиксированных). В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнении должностных обязанностей, нарушении правил безопасности движения и технологического процесса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернопольской области рабочего насмерть засыпало зерном в бункере.

Также мы писали о том, что под Киевом произошло сразу два ЧП на производстве: погиб машинист и отравились два руководителя.