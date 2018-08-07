Вечером 5 августа на переходе между станциями метро "Майдан" - "Крещатик" женщина едва не съела котенка. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

На записи автор рассказывает, что проходил мимо толпы людей, которые, как выяснилось, пытались освободить котенка, чью лапу держала зубами пожилая женщина. Впоследствии событие на камеру комментирует сама женщина, у которой была кровь на лице. Позже девушка с котятами убегает от попрошайки.

Позже в Facebook пользователи написали, что несколько дней наблюдали за нищей и в этот день собирались вместе забрать котят. По его словам, двух котят удалось забрать, но одного попрошайка начала грызть зубами и не отпускала.

"Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы. А бабку интересовало, кто оплатит разбитую корзину", - сообщает очевидец.

Пострадавшего кота, которого нарекли Логан, сразу повезли к ветеринарам.

"На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, что скорее всего разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава. Еще бы миллиметр, и нищенка перегрызла нерв и он остался бы инвалидом", - добавили зоозащитники.

Фото: facebook.com

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