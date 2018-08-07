В конце августа киевляне получат новые платежки, в которых мусор будет оцениваться не по квадратным метрам, как было прежде, а по прописанным в квартире жильцам. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Чиновники объясняют, что всего лишь выполняют волю парламента – депутаты еще в прошлом году приняли новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", в которым и прописаны новые порядки ценообразования. А заодно вспоминают о многолетней несправедливости.

"Раньше люди платили за вывоз мусора исходя из квадратуры жилья. То есть человек, который жил в квартире площадью 80 кв.м один платил столько же, сколько 5 человек в квартире 50 кв.м. Теперь же тариф не будет привязан к квадратным метрам и платить нужно будет за каждого проживающего", - пояснили в департаменте.

Чиновники подсчитали, что исходя из норм "производства" мусора, а также типа дома (с или без мусоропровода) в месяц каждый киевлянин будет платить за вывоз бытовых отходов порядка 20-25 грн. Впрочем, сказать дорого это или нет довольно затруднительно. Поскольку поменялась не только цена, но и формула расчета.

"Прежде цена этой услуги была зашита в тариф на удержание дома и придомовой территории, который рассчитывался для каждого дома индивидуально. Потому оценить изменения без привязки к конкретному дому сложно", - добавили в департамент. И заверили, что параллельно с новыми платежками за мусор киевлянам снизят плату за придомовую территорию.

В многостраничном документе, опубликованном на сайте КГГА, в самом деле указаны все составляющие громоздкого тарифа по каждому дому в Киеве. А разброс цен по графе "вывоз бытовых отходов" впечатляет. К примеру, в доме на Антоновича 16-б мусорный тариф прежде составлял 7,68 копеек за квадратный метр, а Антоновича 47-б - 1,24 грн. Хотя большинство жилых домов тарифицировались в среднем по 50 копеек за метр.

Если за основу взять скромные двухкомнатные апартаменты площадью 50 кв. м., то в зависимости от количества проживающих изменения будут выглядеть следующим образом:

Фото: kyivcity.gov.ua

Максимальную выгоду от новых правил получат одинокие владельцы просторных квартир. К примеру, за мусор в апартаментах на 120 квадратов прежде ему приходилось платить 60 грн. Теперь же дело ограничиться максимум 25 грн.

А вот стесненным жилищными условиями киевлянам придется несладко. В небольшой квартире площадью 50 кв. м. с прописанными 5 жителями цена услуги вырастет в 5 раз: с 20 до 100 грн. в месяц.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разрешили сдавать в аренду помещения для сбора мусора.

Также мы писали о том, что в Украине могут в два раза поднять тариф на вывоз мусора.