В среду, 8 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов

Такой прогноз сделал Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +24...+29 градусов; в Закарпатье ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +24...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +20...+22 градуса, днем +26...+28 градусов.

Как сообщала "Cтрана", на 7 августа грозы накроют южные и восточные области Украины.

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