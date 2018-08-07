Во вторник цены на нефть эталонных марок пошли вверх на опасениях падения поставок из Ирана в период снижения запасов топлива в США, пишет "Интерфакс".

Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 по киевскому времени повысилась на $0,68 (0,92%) - до $74,43 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на $0,19 (0,28%) - до $69,2 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут данных о запасах углеводородного топлива в США. Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, будут обнародованы в ночь со вторника на среду, а официальный отчет министерства энергетики выйдет в среду в 17:30 по киевскому времени.

Согласно консенсус-прогнозу, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей. При этом резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1 млн баррелей, по мнению экспертов. Если такой прогноз оправдается, снижение продлится 12-ю неделю подряд.

Тем временем власти США четко сигнализируют о готовности ограничить поставки иранской нефти. По некоторым оценкам, экспорт нефти из Ирана может сократиться на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американский санкций в начале ноября.

Первая часть санкций вступила в силу на минувших выходных. "После введения первой части санкций инвесторы гораздо более серьезно начали задумываться о перспективе ограничения поставок нефти", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп.

Ранее "Страна" сообщала, что нефть продолжает падать в цене из-за роста производства в ОПЕК.

Также мы писали о том, что США вернули санкции против Ирана.