Количество отравившихся в отеле в с.Раковец (Львовская обл.) возросло до 30 человек, среди них – 29 детей; госпитализированы 25 пострадавших, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в области.

"За медицинской помощью обратились 30 человек, из них 29 детей из числа тех, кто проживал и питался в отеле "Джем" в с.Раковец. Госпитализированы 25 человек, из них 24 детей, 5 детей отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении. Все госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении областного управления Госпродпотребслужбы.

Дети (всего 47 человек) прибыли на отдых из г.Шепетовка (Хмельницкая обл.).

Первые симптомы отравления (повышение температуры тела, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, понос) возникли 5 августа.

"При сборе эпиданамнеза установлено, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию", – подчеркивается в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с ГУ "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины" проводят комплекс мероприятий по расследованию и локализации вспышки пищевой токсикоинфекции.

По факту массового отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

Напомним, что ранее во львовском кафе произошло массовое отравление, все пострадавшие - в больницах.

Как сообщала "Cтрана", ранее у Супрун подсчитали, сколько украинцев отравились и перенесли кишечные инфекции в 2018 году.