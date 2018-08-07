В Волчанске Харьковской области во время тушения пожара в гаражах три спасателя получили термические ожоги, еще один - отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре в гаражах на территории бывшего автотранспортного предприятия по ул.Гоголя, 99-а поступила во вторник в 12:14.

"К месту вызова были направлены три отделения службы спасения на автоцистернах... По прибытию к месту происшествия было установлено, что горит часть гаража и емкости с топливом на площади около 100 кв.м. Во время тушения произошло примерно пять взрывов емкостей с топливом. Во время последнего взрыва получили термические ожоги различной степени тяжести 3 спасателя. Кроме того, еще один пожарный-спасатель получил отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы областную больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харьков. В 13:35 пожар был локализован, в 14:20 полностью ликвидирован.

После ликвидации пожара было установлено, что в здании находились наполненные топливом 9 емкостей по 1 м.куб. каждая и 12 емкостей вместимостью по 200 литров (всего - около 12 тонн топлива).

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