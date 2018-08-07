В Европе стоит аномальная жара, которая грозит побить все рекорды. Воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, пришли на юго-запад Европы со стороны Африки.

Во многих странах сильно повысилась температура воздуха, начались пожары. В Испании и Португалии на прошлой неделе температура приблизилась к 50 градусам по Цельсию

В некоторых районах Португалии температура достигла 46 градусов по Цельсию. В регионе Алгарви бушуют лесные пожары, в связи с ними власти выпустили предупреждение. С огнем борются около 700 пожарных и авиация. Пожар в регионе возник в пятницу и охватил более 1 000 га леса. Жителей одного поселения полностью эвакуировали.

В Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли уже девять человек. Еще 11 испанцам понадобилась госпитализация из-за жары, однако в итоге только двое из них были доставлены в больницу - 22-летняя девушка в городе Бадахос и 71-летний мужчина в населенном пункте Мерида.В южном городе Кордоба температура достигла 44 градусов по Цельсию. На юге Испании, у Нервы, а также у Мадрида вспыхнули лесные пожары. Кроме того, о пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.

Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре ядерных реактора, чтобы избежать чрезмерного нагрева воды в реках, из которых берется вода для их охлаждения, а потом туда возвращается. Также три французских города ограничили въезд автомобилей. В коммуне Ла-Флеш на севере страны от жары страдают животные в зоопарке. Смотрителям приходится кормить их фруктами, замороженными в кусках льда.

В Нидерландах из-за высоких температур плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог. За минувшую неделю резко упал уровень воды в Рейне.

в Балтийском море температура более чем на пять градусов превышает многолетние средние показатели. Из-за жары в воде резко размножились некоторые виды водорослей, ядовитых для человека.

В Германии это лето побило температурные рекорды: июль был признан самым жарким месяцем с 1881 года. В некоторых районах градусники показывают более 35 градусов. Министерство сельского хозяйства прогнозирует большие убытки. В случае, если жаркая и сухая погода, которая установилась в стране, в ближайшее время не изменится, то общий ущерб экономике составит 1,4 миллиарда евро. Кроме того, засуха влияет на пропускную способность основных фарватеров страны. Затронуто судоходство на реках Рейн, Эльба и Одер. Каналы и реки просто обмелели.

На улицах немецких городов появились полицейские водометы, которые обычно используют для разгона демонстрантов. Сейчас их используют для полива деревьев.

Ледяная шапка на пике Кебнекайсе в Швеции тает по несколько сантиметров в день. Ученые, наблюдающие за процессом говорят, что таким образом вершина горы перестанет быть самой высокой точкой в стране. В период со 2 по 31 июля ледник потерял 4 метра в высоте.

Ронский ледник на востоке кантона Вале в Швейцарии покрыли специальной изоляционной тканью, чтобы он не так быстро таял. Так делают уже несколько лет, однако в этом году жара особенно плохо отражается на состоянии ледников.

Полиция Цюриха призвала владельцев собак покупать для них специальную обувь, чтобы защитить лапы от раскаленного асфальта. А в некоторых кантонах спасают рыбу из чересчур горячих водоемов и переселяют ее в более прохладные. Многие виды рыб задыхаются в воде, температура которой выше 27 градусов. Температура в нескольких озерах Швейцарии на прошлой неделе достигла 25 градусов.

Ранее жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.

Ранее мы сообщали, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.

Также "Страна" писала о том, что Калифорнию охватили самые сильные за всю историю штата пожары.