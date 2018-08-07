Во вторник, 7 августа, в 14:02, в Петриковском районе на трассе Днепр - Кобеляки - Решетиловка (Р-52) из автоцистерны вытекло опасное вещество. На место сразу выехали сотрудники ГСЧС.

По предварительной информации, в цистерне перевозили около 24 тонны азотной кислоты, сообщает Информатор.

По информации пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области, во время перевозки азотная кислота начала вытекать. Вытекло около 4 тонн жидкости из отсека объемом 8 тонн. Остальное водитель авто перекачал в пустой отсек. На месте инцидента уже приступили к ликвидации происшествия 53-я, 7-я, 9-я, 24-я пожарно-спасательные бригады. Спасатели сделали водный занавес для осаждения паров.

Фото: dp.informator.ua

В происшествии пострадавших нет. Ближайший населенный пункт от аварии находится на расстоянии 3 километров. На месте также работают сотрудники полиции. Подробности происшествия выясняются.

Видео: youtube.com/informator.ua

По состоянию на 16:00: спасатели остановили вытекание кислоты. Решается вопрос о доставке на место нейтрализующего вещества (каустической соды или извести).

Напомним, что азотная кислота опасна для человека и относится к веществам 3-го класса опасности. Ее пары очень вредны: пары вызывают раздражение дыхательных путей, а сама кислота оставляет на коже долгозаживающие язвы. При действии на кожу возникает характерное желтое окрашивание кожи

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