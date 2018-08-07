Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,02 грн/$1 с 27,105 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,005-27,035 грн/$1.

Справочное значение курса гривни к доллару, по данным Национального банка Украины (НБУ), к 12:00 вторника укрепилось до 27,0253 грн/$1 с 27,1382 грн/$1 днем ранее.

Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 августа 2018г до уровня 27.021054 грн/$1 по сравнению с 27.131725 грн/$1 на 7 августа 2018 года.

100 долларов США - 2702.1054

100 евро - 3134.9827

10 российских рублей - 4.2524

Как сообщала "Cтрана", накануне на межбанке гривня укрепилась, а на наличном рынке курс доллара растёт.

Ранее киевляне рассказали "Стране" почему, по их мнению, падает курс гривны.

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