Как минимум восемь человек скончались в Испании из-за экстремальной жары, которая охватила Европу. Об этом сообщает El Pais.

Ранее сообщалось о смерти шести человек. Теперь стало известно о гибели еще двух человек на юго-востоке Испании. Одиннадцати испанцам понадобилась госпитализация.

С прошлой недели температура в Испании приблизилась к отметке 50 градусам по Цельсию. На погоду повлияли потоки горячего воздуха из Африки.

Самые высокие дневные температуры наблюдались в городах Бадахос и Гранада - около 46 градусов по Цельсию.

Напомним, что небывалая жара в Канаде оборвала жизнь 70 человек.

Также мы писали, что в столице Португалии побит рекорд температуры почти 40-летней давности.