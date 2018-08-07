В Испании из-за аномальной жары погибли восемь человек
Как минимум восемь человек скончались в Испании из-за экстремальной жары, которая охватила Европу. Об этом сообщает El Pais.
Ранее сообщалось о смерти шести человек. Теперь стало известно о гибели еще двух человек на юго-востоке Испании. Одиннадцати испанцам понадобилась госпитализация.
С прошлой недели температура в Испании приблизилась к отметке 50 градусам по Цельсию. На погоду повлияли потоки горячего воздуха из Африки.
Самые высокие дневные температуры наблюдались в городах Бадахос и Гранада - около 46 градусов по Цельсию.
Напомним, что небывалая жара в Канаде оборвала жизнь 70 человек.
Также мы писали, что в столице Португалии побит рекорд температуры почти 40-летней давности.
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