У воспитательницы детсада в Чернигове обнаружили туберкулез
В черниговском детсаду № 66 у воспитательницы обнаружили туберкулез. Об этом говорится в сюжете местного канала "Детинец".
Отмечается, что у воспитательницы обнаружили туберкулез во время медицинского обследования. О соответствующем диагнозе в заведении узнали в пятницу.
Помещение, где работала преподаватель музыки, обработали дезинфицирующими средствами. Однако заведение не закрыли на карантин, оно работает в обычном режиме. Воспитанников детсада планируют повторно проверить в связи с контактом с больным туберкулезом, в частности провести рентген-обследование. Сама воспитательница сейчас находится в областном противотуберкулезном диспансере.
Как сообщала "Cтрана", Супрун обратила внимание на эпидемию туберкулеза в Украине.
В начале года по данным ВОЗ, в В Украине 11 человек ежедневно умирают от туберкулеза.
Ранее мы сообщали, что в Польше боятся вспышки туберкулеза из-за украинских заробитчан.