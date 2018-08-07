В черниговском детсаду № 66 у воспитательницы обнаружили туберкулез. Об этом говорится в сюжете местного канала "Детинец".

Отмечается, что у воспитательницы обнаружили туберкулез во время медицинского обследования. О соответствующем диагнозе в заведении узнали в пятницу.

Помещение, где работала преподаватель музыки, обработали дезинфицирующими средствами. Однако заведение не закрыли на карантин, оно работает в обычном режиме. Воспитанников детсада планируют повторно проверить в связи с контактом с больным туберкулезом, в частности провести рентген-обследование. Сама воспитательница сейчас находится в областном противотуберкулезном диспансере.

Как сообщала "Cтрана", Супрун обратила внимание на эпидемию туберкулеза в Украине.

В начале года по данным ВОЗ, в В Украине 11 человек ежедневно умирают от туберкулеза.

Ранее мы сообщали, что в Польше боятся вспышки туберкулеза из-за украинских заробитчан.