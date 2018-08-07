В Дрогобыче Львовской области полицейские задержали мужчину, убившего собственного сына после упрека о пьянстве. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что в Дрогобычский отдел полиции 6 августа в 21:14 поступило сообщение о том, что в Подбугскую больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось.

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. "Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, которые привели к смерти", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до 15 лет. На данный момент проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Дрогобыче пьяный мужчина нанес своей 4-летней дочери два удара по голове двухлитровой бутылкой, наполненной водой, и еще один удар кулаком также в область головы. Причина агрессии - дочь не хотела есть. В результата побоев ребенок умер.

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