Апелляционный суд Киева не поддержал жалобу Кабмина и оставил в силе решение о восстановлении в должности бывшего начальника ГосЧСергея Бочковского, которого подозревали в хищении 6,5 млн грн. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам адвокатов Бочковского, он может выйти на работу сегодня вечером или завтра утром. Также суд решил, что экс-чиновнику должны компенсировать невыплаченную зарплату за период с марта 2015 года. Это свыше 500 тысяч гривен.

Сам Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу должны нести ответственность.

Напомним, что Бочковского 25 марта 2015 года задержали по подозрению в коррупции прямо на заседании Кабмина. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с должности.

Ранее Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Сергея Бочковского, которого подозревают в крупном хищении, с должности главы ГосЧС Украины.

Однако в Минюсте отказались восстанавливать в должности экс-главу ГосЧС.