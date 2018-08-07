Суд по делу о смертельном ДТП с шестью погибшими в Харькове поручил полиции найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр подозреваемой Елены Зайцевой и обнаружила у нее наркотическое опьянение. Об этом сообщает медиапроект "Накипело" из зала Киевского райсуда Харькова, где слушается дело.

"Суд обязал полицию найти Федирко и доставить на следующее заседание. Оно состоится 11 сентября в 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее во вторник судья предложила перейти к нерешенному вопросу о допросе Федирко, которая не явилась и на это заседание.

При этом сторона обвинения попросила суд не вызывать Федирко, а опросить подозреваемую Зайцеву.

Напомним, сразу после ДТП Федирко брала анализы биоматериалов у обвиняемой Елены Зайцевой. Допросить врача предполагалось 18 июля, но стороне обвинения не удалось выяснить место пребывания свидетельницы. Адвокат потерпевших в ДТП Лариса Матвеева обратила внимание на странности в расследовании дела.

"Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств", - сообщила Матвеева.

"Именно Федирко зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ", - добавила адвокат.

Ранее "Страна" сообщала, что повторная экспертиза не нашла опиатов у Зайцевой, обвиняемой в кровавом ДТП на улицах Харькова.

Также мы сообщали, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.