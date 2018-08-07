Директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило показал старинную рукопись - помянник украинской казацкой старшины XVII в., которую обнаружили на Афоне. Об этом он написал в Facebook.

"Щедро жертвовала на афонские монастыри. В рукописи записаны рода казацких ктиторов, в частности гетманы Иван Самойлович, Иван Мазепа, Павел Полуботок, Даниил Апостол, известные казацкие полковники Семен Палий, Яков Лизогуб, Василий Кочубей и многие многие другие. Самое интересное, что на имя каждого представителя казацкой старшины записаны полные перечни их родов, благодаря чему эта рукопись становится ценным источником еще и по генеалогии украинской казацкой старшины. Этот помянник планируем переиздать, чтобы это ценный источник было доступно для отечественных исследователей," - написал он.

На фото помянник раскрыто на страницах, где записаны рода гетманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы

Фото: facebook.com/shumylo

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