После резонансных ДТП с маршрутками и автобусами, на начало августа, в Украине в рамках проверок осмотрели 48 278 пассажирских транспортных средств. Среди них выявили 1191 технически неисправные, в том числе 214 - переоборудованные с нарушением стандартов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

За семь месяцев этого года было зарегистрировано 81 006 ДТП. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15 647 человек были травмированы.

"Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение безопасной скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%)", - заявили в полиции.

Безопасность на дорогах в Украине обеспечивают 540 экипажей патрульной полиции.

Напомним, что после ужасного ДТП с маршрутками в Киеве проведут массовую проверку всех автобусов.

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