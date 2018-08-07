В Одессе женщину укусила крыса за палец ноги прямо в помещении пиццерии. Об этом сообщает дочь пострадавшей, Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.

По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии "Олио" на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.

Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.

Фото: facebook.com/black.list.odessa

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