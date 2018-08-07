Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию по делу координатора С14 Сергея Мазура, подозреваемого в погроме лагеря ромов на Лысой горе, отправив его под домашний арест. Об этом сообщает "Громадское".

Таким образом круглосуточный арест был отменен. Ночной домашний арест будет действовать до 18 сентября с 22:00 до 6 утра. При этом более ста человек, в том числе участники радикальной организации С14 перед заседанием собрались под зданием суда в поддержку Мазура.

Народный депутат Самопомощи Павел Костенко подавал ходатайство о том, что он готов взять на поруки подозреваемого.

18 июля Голосеевский суд Киева взял под круглосуточный домашний арест на два месяца Сергея Мазура, подозреваемого в погроме лагеря ромов на Лысой горе 28 апреля 2018.

Ранее "Страна" сообщала, что правоохранители ворвались с обыском в квартиру лидера C14. Как это было.

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