8 августа исполняется 10 лет с начала войны Грузии с Южной Осетией и Россией.

В этот день Тбилиси атаковал столицу непризнанной республики Цхинвал. В ответ Россия выбила грузинские войска из Южной Осетии, а заодно и из южной части Абхазии.

Также регулярны части армии РФ временно заняли города Поти и Гори.

Результатом стало признание Россией Южной Осетии и Абхазии как государств, политический кризис в Украине и понимание того, что Москва готова использовать военную силу на постсоветском пространстве за пределами своих границ.

"Страна" вспоминала, как происходили эти события.

Истоки конфликта

Грузино-осетинский конфликт тянулся с советских времен. Еще в начале 90-х Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость от Грузии.

Это было связано с политикой президента Грузии Звиада Гамсахурдии, при котором была объявлена независимость бывшей союзной республики. Однако осетины захотели независимости и себе - но Тбилиси отказался ее предоставить.

Дело дошло до военных столкновений. И уже следующий президент Грузии Эдуард Шеварнадзе подписал с главой РФ Борисом Ельциным Сочинские соглашения - которые вводили миротворцев.

На территорию ЮО в качестве миротворцев входили преимущественно российские войска. Там они и пробыли до конфликта в 2008 году.

Похожим образом развивался конфликт Грузии с Абхазией, которая в результате кровопролитной войны в 1993 году вытеснила грузинские войска с большей части своей территории.

Начало конфликта

В июле 2008 года ситуация на границе Южной Осетии стала быстро накаляться. Тбилиси и Цхинвал обвиняли друг друга в обстрелах и провокации боевых действий.

За неделю до конфликта - 1 августа - Грузия заявила о ранении шести полицейских. Таким образом напряженность нагнеталась загодя - хотя подобные обстрелы имели место и раньше.

Стоит упомянуть и международном контексте, в котором развивались события. Михаил Саакашвили, который возглавлял Грузию на тот момент, находился в глубоком конфликте с Россией. Между странами полыхала торговая война, а Грузия не скрывала своих планов по вступлению в НАТО - куда, как известно, не берут страны с территориальными проблемами.

Планы по интеграции Грузии в НАТО Москве, естественно, крайне не нравились.

Альянс к тому времени начал вообще активную фазу расширения на восток, что приводило к углублению противостояния с РФ. Конечно, отношения между НАТО и Россией не были на таком дне, как сейчас. Но Москва уже тогда начала глобальную конкуренцию с США, о чем Владимир Путин заявил в своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году.

В марте 2008 года на саммите альянса в Бухаресте при помощи Германии и Франции удалось заблокировать начало процесса вступления в НАТО Грузии и Украины. Однако уже тогда было понятно, что на этом конфликт между США и Россией на постсоветском пространстве не закончится. Вопрос был лишь где и когда он вспыхнет с новой силой.

Версии, кто напал первым

Днем 7 августа грузинские наблюдатели покинули объединенный штаб миротворцев. А вечером в 19:45 президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что приказал не открывать ответного огня, если снова начнутся провокации.

Однако в ночь на 8 августа по Цхинвалу ударили грузинские "Грады", а в город вошли танки.

Грузинская армия в результате боев заняла большую часть Цхинвали.

В пресс-релизе, который распространили грузинские власти говорилось, что это было сделано, дабы предотвратить угрозу нападения со стороны Южной Осетии, которая накануне, по версии Тбилиси, обстреляла несколько грузинских сел.

Позже президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что упреждающий удар был нанесен еще и для того, чтобы остановить продвижение армии России, которая, мол, к тому времени уже начала переходить на территорию Грузии через Рокский тоннель (отметим, что похожей версии сегодня придерживаются и действующие грузинские власти).

"Нам стало известно, что сотни танков российской армии, тяжелая техника, артиллерийские установки, и тысячи военных были подведены к грузино-российской границе, у Рокского тоннеля, и мы начали получать неопровержимые, подтверждённые разведывательные данные, и вы их видели, что они начали движение и пересекают государственную границу Грузии", - обосновал тогда грузинский президент необходимость атаки.

Михо ссылался на данные своей разведки и "открытую информацию в Интернете".

Россия и Южная Осетия настаивали, что ничего подобного не было, говоря, что Грузия затеяла "блицкриг", чтобы одним ударом поставить под контроль территорию Южной Осетии, а затем и Абхазии (причем, по версии Москвы, побудили ее к этому американцы, дабы проверить Россию "на слабо", а также усилить позиции "ястреба" Маккейна, который тогда баллотировался от Республиканской партии на выборах в США).

Частично данную трактовку событий подтверждало заявление командующего грузинскими миротворцами Мамуки Курашвили, который назвал действия Грузии в Южной Осетии "операцией по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка". Позже власти Грузии, правда, поспешили опровергнуть слова своего генерала.

В 2009 году был обнародован доклад Международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе, которую создал Евросоюз.

Комиссия не нашла доказательств версии Саакашвили о "скрытном" вторжении России 7 августа. При этом эксперты ЕС заявили о чрезмерной реакции Москвы, которая не только помогла выбить грузинские войска из Южной Осетии, но и вошла на территорию Грузии, фактически уничтожив ее армию.

"Принуждение к миру". Россия вводит войска

Ближе к полудню 8 августа Россия вмешалась в конфликт на стороне южных осетин и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты.

Российская группировка входит в Южную Осетию. Фото - Спутник

Официальным поводом к вмешательству стала гибель российских миротворцев в Цхинвале.

Фото: 9 августа 2008 года. Колонна российский войск движется к Цхинвалу/radiosvoboda.org

Свою военную операцию россияне назвали "принуждением к миру".

Фото: SCANPIX SWEDEN

Вот, что об этом говорил тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев:

"В ночь с 7-го на 8-е число мне позвонил Министр обороны (я как раз двигался по Волге, был в отпуске, и вообще вся планета была в предвкушении Олимпиады, которая была в Китае) и сказал, что наш грузинский сосед начал активные боевые действия. Я, честно скажу, абсолютно, предельно откровенно, вначале очень засомневался и говорю: "Знаешь, надо проверить, он что, совсем сумасшедший, сбрендил, что ли? Может быть, это просто провокация какая-то, он испытывает на прочность осетин и пытается что-то нам показать?"

Проходит час, он говорит: "Нет, они уже ударили из всех орудий, они используют "Град". Я говорю: "Хорошо, жду новую информацию". Еще какое-то время проходит, он говорит: "Знаете, я хочу Вам доложить, они только что уничтожили палатку с нашими миротворцами, всех насмерть положили. Что я должен сделать?" Я сказал: Открывайте ответный огонь на поражение".

Военные действия распространились далеко за пределы Южной Осетии на другие города Грузии и Абхазии. Абхазцы совместно с россиянами атаковали позиции грузинских войск и захватили Кодорское ущелье. Россия подвергла бомбардировке города (особенно досталось родине Сталина - Гори), где дислоцировались грузинские войска, военные базы и объекты инфраструктуры.

В Гори были сняты известные кадры с участием Михаила Саакашвили, который, заслышав звук самолета, был укрыт своей охраной:

Одновременно морская пехота Черноморского флота заняла главный грузинский порт Поти и уничтожила все грузинские катера и корабли, которые имели военное обозначение, включая суда пограничников.

При этом российские войска были в 36 километрах от столицы Грузии Тбилиси. Однако, после переговоров Дмитрия Медведева с французским коллегой Николя Саркози, движение военных РФ было остановлено и они покинули территорию, подконтрольную Тбилиси, закрепившись в Абхазии и Южной Осетии.

Всего военные действия продлились пять дней.

Жертвы конфликта

За время конфликта погибли 397 граждан Грузии Потери российской стороны, по разным данным, составили от 48 до 64 человек. При этом президент Грузии Саакашвили заявил, что ВС Грузии уничтожили 400 российских солдат.

Фото: Последствия бомбардировок в Гори. 9 августа 2008 года/google.com.ua

Что касается Южной Осетии, то официальные и неофициальные данные отличаются в разы. Президент непризнанной Южной Осетии Эдуард Кокойты в августе 2008 года заявлял, что жертвами нападения грузинских войск стали свыше 1400 человек.

Однако представители международной правозащитной организации Human Rights Watch во Владикавказе поставили под сомнение заявления осетинских властей о числе погибших. "Цифры, названные нам врачами — 273 раненых и 44 убитых", - сказали в организации. 3 июля 2009 года глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Бастрыкин заявил, что жертвами стали 162 мирных жителя и 255 получили ранения.

Фото: starshinazapasa.livejournal.com

Дипломатическая фаза

10 августа в Тбилиси заявили об отводе войск из Цхинвали и об одностороннем прекращении огня.

12 августа ЕС предложил план перемирия. Инициативу взяла на себя председательствующая в ЕС Франция. Договоренности добился в Тбилиси французский президент Николя Саркози, который, позже приехал в Москву на переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым.

Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал в тот же день план перемирия, предложенный Евросоюзом, главными пунктами которого было окончательное прекращение огня и возврат сторонами конфликта войск на свои базы.

Фото: wikipedia.org

13 августа Абхазия официально заявила о завершении операции по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья, после чего активные боевые действия закончились.

26 августа Кремль признал независимость Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны. Факт признания независимости двух регионов она называет частью их аннексии.

Добавим, что Грузия 12 августа 2008 года обратилась в Международный суд, обвинив Россию в нарушениях международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. 14 августа Грузия повторно обратилась в высшую судебную инстанцию ​​ООН с просьбой принять временные меры с целью защиты прав грузинского населения. 8-10 сентября состоялись слушания, на которых обе стороны выразили свои позиции.

15 октября Международный суд ООН в Гааге призвал Россию и Грузию воздержаться от всех форм этнической дискриминации в связи с событиями в Южной Осетии и от поддержки подобных действий.

В целом для России эта война была выиграна по всем направлениям. Саакашвили через четыре года после нее потерял власть, уступив ее менее воинственным политикам, которые начали осторожно сотрудничать с Москвой. Запад, первое время пообвиняв Россию, перешел в лице нового президента США Барака Обамы к политике "перезагрузки", когда отношения США с РФ восстановились в "довоенном" объеме". Пока не полыхнул украинский конфликт.

Украинский кризис-2008

Украина в лице президента Виктора Ющенко, поддержала Грузию. Были предприняты даже попытки заблокировать выход кораблей Черноморского флота РФ с их баз. Однако Ющенко отдал этот приказ уже после того, как корабли направились к грузинским берегам.

Кроме того, Украина накануне конфликта поставляла Грузии крупные партии оружия. Из всех лидеров европейских стран пожалуй именно Ющенко делал наиболее жесткие заявления в поддержку Саакашвили.

Однако такую позицию тогда разделял далеко не весь украинский политикум. Лидер оппозиционной Партии Регионов Виктор Янукович призвал признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Довольно неопределенную позицию заняла премьер-министр Юлия Тимошенко. Открыто она не становилась на позицию ни одной из сторон, но и выпады против России не допускала. У Ющенко это сразу же связали с ее некими тайными договоренностями с Путиным.

В результате конфликт президента и премьер-министра резко обострился, что привело к развалу правящей коалиции в Раде. Ющенко пытался организовать досрочные выборы, однако Тимошенко через суды их заблокировала и собрала в парламенте новое шаткое большинство.

В целом, политический кризис, вызванный разным отношением к войне в Грузии, помноженный затем на кризис экономический, основательно подорвали стабильность украинской власти и во-многом предопределили победу Виктора Януковича на выборах президента в 2010 году.

"Цхинвал напоминал Хиросиму". Украинские репортеры о войне 08.08.08

Репортер телеканала АТВ в 2008 году Руслан Смещук: "В Цхинвали я попал ночью 3 сентября с партией гуманитарной помощи из Одессы. Сразу поразили, казалось бы, незначительные мелочи. Я до приезда в Цхинвал, никогда не видел такого. В одной из пятиэтажек на батарее парового отопления увидел застывший ручеек стекла. То есть, температура взрыва и огня после попадания снаряда была такая, что оконное стекло расплавилось и по подоконнику стекло просто текло как вода на батарею.

Разруха была страшная… Город напоминал иллюстрации Хиросимы после атомной бомбардировки. Там я общался с семьёй которая жила в военном шатре, разбитом посреди огорода. Их дом сгорел. Конечно, по уверениям местных, российские военные жителями города, оставшимся без крова, помогали. Но военных на тот момент не особо много было в самом Цхинвали. Очевидно, их перебросили из города в другие районы поближе к Грузии.

Много ездили по окрестностям. Вокруг Цхинвали - пустые грузинские села. Люди повально оттуда бежали от войны. Рядом с одним из сел – брошенный грузинами танк.

Страха у нас не было. Но очень было страшно оттого, как война за пару суток может изуродовать любое, даже самое райское место Земли.

Под обстрелы мы не попадали, боевые действия к тому времени закончились. Пленных, убитых не видел. Местные осетины рассказывали, что во всем виноваты грузины, Саакашвили и американцы.

С российскими военными мы особо не контактировали. Контактами с прессой занималась местная администрация. К нам они относились достаточно хорошо - так как мы были из Одессы, а тогда как раз вышел киносериал "Ликвидация", и нам это серьезно помогало. Там у нас был просто невероятный случай - наш водитель потерял барсетку с деньгами на топливо и "нз" - на случай поломок, взяток и прочего. Водитель пришел просто "убитый" после пропажи барсетки, переживал… И вдруг эту барсетку со всеми деньгами к нам в отель принесли через день, вернули! Ни доллара не пропало. Хотя там была полнейшая разруха, многим негде было жить и что есть. Так вот, местные жители, когда нашли барсетку, целый день разбирались, чья барсетка и искали где мы живем!

В Цхинвали познакомились с двумя странными чеченцами. Так и не поняли, то ли это были добровольцы, то ли строители. Познакомились, продолжили знакомство по славянски – за чаркой водки. На улицах Цхинвали было спокойно – как-то мы пошли с оператором в предпоследний день доснимать материал. Просто по улицам шли. И попали во двор, где отмечали 40 дней местному милиционеру, он погиб еще до начала войны в результате каких-то не очень понятных событий. Нас тут же усадили за стол - и напоили - накормили так - что мы с оператором уже глубоко ночью (а был комендантский час) опираясь друг на друга, еле добрели в гостиницу.

Чиновники в Цхинвали в сентябре были преимущественно местные. Но периодически приезжали всякие должностные лица из России и мелькали перед телекамерами. Сам город патрулировали ночью российские военные.

В черте города стояла так называемая "миротворческая" часть войск РФ. Были места, которые военные не давали снимать.

У местных тоже было оружие. Например, в том шатре в огороде где жила семья, оставшаяся без крыши над головой, мы как зашли - сразу увидели автомат. Но местные жители сказали не снимать - и убрали его.

Местные очень ругались на некоторых своих чиновников. Например, местный прокурор, как война началась, сразу убежал в Россию. А потом, когда война закончилась, тут же вернулся и возглавил прокуратуру города. Кстати, этот прокурор на пресс-конференции показывал камуфляж с шевронами УНА-УНСО. Заявлял, что члены этой организации якобы воевали за грузинов. Местные были очень злыми на Украину – шла информация, как по телевизору, так и из газет, что Ющенко продал Саакашвили ГРАДы и танки".

Александр Сибирцев, спецкор интернет-газеты "Страна", в 2008 году корреспондент газеты Сегодня: "В Грузию я приехал лишь в начале октября, через полтора месяца после войны 08.08.08. Моей целью было попробовать проникнуть в "серую зону" - территорию между границами Южной Осетии, контролируемой РФ, и границей Грузии, которую контролировали грузинские военные. Сама послевоенная Грузия оставила двойственное впечатление – люди еще не остыли от недавней войны, а по существу, военной катастрофы Грузии. Для большинства грузин это была болезненная тема – почти все местные позиционировали себя как патриоты страны. Кляли русских, Путина. Жители Южной Осетии в глазах большинства грузин бьыли "коллаборантами" и предателями государства и народа Грузии. На площадях в Тбилиси часто тусили местные патриоты, почти все в военной форме без знаков отличия – видел митинги и стихийные демонстрации. Лозунги были стандартные и очень похожие на сегодняшние украинские: "Осетия это Грузия" и так далее. Патриоты могли запросто спросить у иностранного журналиста, мол, "чья Осетия?". И в зависимости от ответа, говорить с репортером, или игнорировать.

Почти все грузины были уверены, что виновницей войны 08.08.08 была Россия. По телевизору часто крутили патриотические песни, ролики недавней войны со зверствами оккупантов и героизмом грузинских военных. Как-то даже видел балет по местному телеканалу на тему недавней войны – русские военные там танцевали в камуфляже, берцах и с нацистскими повязками со свастиками. Более того, на актерах балета изображавших "русских военных", кроме повязок были еще и каски вермахта со свастиками рунами СС.

Впрочем, о Саакашвили грузины тоже отзывались очень негативно. Сразу после войны рейтинг президента Грузии обвалился вниз как горная лавина. Один из моих грузинских знакомых прямо заявил, мол, "Михо про..бал Грузию – примерно, также, как сожрал свой гластук. Он во время войны проявил себя как трус – прятался под телохранителями. У нас говорят, зачем трусу кинжал, если трус побоится его выхватить из ножен? Саакашвили дали новое оружие, войска учили инструкторы из НАТО. А он тупо обо..ся перед Россией."

Каждый второй, если не первый грузин считал себя военным стратегом. Во всяком случае почти все собеседники сразу же указывали на "стратегические ошибки" грузинских генералов и Михо, мол, Грузия вовремя не взяла контроль на Рокским тоннелем (который соединяет Южную и Северную Осетию).

"Если бы Михо поставил на тоннель триста грузинских спецназовцев, они бы отбили все русские танки. Стояли бы как триста спартанцев. Но скорее всего, Рокский тоннель и Южную Осетию просто продало Росии грузинские олигархи во главе с Михо" - такое тоже часто приходилось слышать в Грузии.

В серую зону между Южной Осетией и Грузией, фактически, через фронтир, я пробрался нелегально. У меня не было аккредитации ни от РФ, ни от Грузии на пребывание в серой зоне. Поэтому пришлось пойти на хитрость – при помощи местных жителей меня провезли через блок-посты в автобусе под мешками с кукурузой и клетками с курами. Затем шел несколько десятков километров между селами поодаль от дорог – по ним часто ездили российские военные, меня запросто могли задержать как "шпиона". В серой зоне власть по факту принадлежала российским военным. Один раз лишь чудом не попал на растяжку, потом узнал, что мин и растяжек после войны оставалось много в серой зоне.

На дорогах даже спустя полтора месяца после боевых действий остались следы повального отступления грузинских войск и бегства гражданского населения из грузинских сел – видел на трассе даже брошенные унитазы и бытовую технику. Все АЗС вдоль дорог были сожжены и продырявлены пулями и снарядами, на обочинах кое-где виднелись остовы сожженной грузинской военной техники. В серой зоне находился несколько дней – общался с оставшимися жителями деревень. К слову, среди них было много грузин. Местные осетины с ними ладили, и никогда в разговорах не подчеркивали национальность. Для всех жителей "серой зоны" между Грузией и Южной Осетией, недавняя война была настоящей катастрофой. Цветущие села были превращены в развалины. Местные кляли как Саакашвили, так и Путина. Большинство сходилось в мнении, что недавняя война случилась по вине политиков. А простой народ лишь пострадал".