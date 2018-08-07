Международные резервы Украины за июль снизились на 1,3% или на 229,7 миллиона долларов, составив на 1 августа 17,75 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Причиной снижения резервов в НБУ в первую очередь называют осуществление платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

Так, в июле на обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долларов. В частности, 231,6 млн долларов – на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Также на объем резервов повлияли интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением, в июле Национальный банк продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты Национальным банком составил 64,4 млн долларов", – сказано в сообщении.

В частности, в первой половине июля Национальный банк купил 99 млн долларов путем интервенции по выбору лучшей цены.

Во второй половине он активизировал продажу иностранной валюты для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса – по итогам месяца было продано 163,3 млн долларов, в том числе через интервенции по выбору лучшей цены – 135,2 млн долларов и во время аукциона – 28,1 млн долларов.

В то же время основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости курса доллара США к другим валютам и банковским металлам) на сумму 45,9 млн долларов.

"В целом, по состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечают в НБУ.

Международные резервы НБУ по итогам 2018 года составят 20,7 миллиарда долларов, прогноз изменился в сторону снижения на 900 миллионов долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.

Также мы писали о том, что в Украине международные резервы сжались на $300 млн из-за выплат МВФ.