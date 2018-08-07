Операторы наличного рынка вслед за межбанком 7 августа откатили курс доллара, причем сразу на 15-20 копеек: цена продаж упала до 27,15-27,20 грн/$. Об этом пишет UBR.ua.

Активнее всего это делали кассы небанковских финучреждений. Они первыми вышли на минимальные цены.

Банки действовали медленнее, и первыми курсы продажи до 27,20 грн/$ выставили небольшие структуры: А-Банк, банк "Глобус", Международный инвестбанк, ТАСкомбанк и RwS bank. Остальные снижали долларовые расценки медленнее.

К 15 часам банковская средняя цена продажи доллара населению находилась в рамках 27,25-27,35 грн/$, и в них работало множество финучреждений: Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Приватбанк и др. В тоже время некоторые структуры продолжали ставить по инерции 27,40-27,50 грн/$: УкрСиббанк, Проминвестбанк, Ощадбанк.

Фото: ubr.ua

"Наличный рынок очень быстро реагирует на изменение ситуации на межбанке, чтобы не терять клиентов и обороты. Как только меняется тренд — тут же меняются курсы в кассах. Сейчас безналичный рынок будет двигаться вниз по доллару, и наличный — соответственно", — прокомментировал ситуацию председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Цена выкупа наличного доллара у населения опустилась к 26,50-27,21 грн/$.

Безналичный курс доллара 7 июля утром скатился со 27,06-27,10 грн/$ до 27,01-27,0150 грн/$. А Нацбанк установил свой справочный курс на 12 часов на уровне 27,02 грн/$.

Ранее "Страна" сообщала о курсе НБУ на 7 августа. Доллар и не думает тормозить.

Также мы писали, что на межбанке гривня укрепилась, а на наличном рынке курс доллара растёт.