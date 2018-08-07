Девочки, жестоко избившие 26 июля в Одессе из-за ревности свою сверстницу - 15-летнюю Соню, до этого случая неоднократно избивали и издевались над другими девочками-подростками.

Об этом "Стране" стало известно от источников в полиции. "Видеоролик с избиением Сони увидела в интернете совершенно другая одесситка – Антонина П., которая не имеет никакого отношения к семье Сони. Дочь Антонины П. – Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней, также была жестоко избита той же компанией девочек – подростков – 13-летней Аленой С., 13-летней Ксенией Т., 14-летней Ириной О. и 17-летней Валерией Ф. До Сони они уже не раз били девочек. Более того, после Сони они уже успели избить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали – стали осторожней" - пояснил источник в полиции.

Антонина П. опознала девочек, избивавших Соню, а также ее дочь Настю и передала видео в полицию. В распоряжении Страны есть копия первичного заявления этой одесситки. Именно после того, как видео оказалось в распоряжении полиции, было открыто уголовное производство и выявлены личности девочек, избравших себе в качестве хобби избиения своих сверстниц.

Напомним, что ранее "Страна" поговорила с девочкой Соней, избитой в Одессе сверстницами.

Как сообщала "Страна", девочек, жестоко избивших сверстницу в Одессе, полиция не сможет наказать из-за их возраста.