Во вторник, 7 августа, в Апелляционный суд Киева, который рассматривает жалобу на меру пресечения лидеру С14 Сергею Мазуру, пришли около сотни националистов. На странице С14 в Facebook сообщается, что националисты пришли на заседание, которое немного задерживается, и ждут начала суда в холле.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

В Интерфакс-Украина уточняют, что в здании суда находятся около сотни человек из поддержки Мазура. Они ведут себя мирно. Рассмотрение апелляции задерживается, поскольку судья еще рассматривает другое дело.

Сергея Мазура подозревают в погромах лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. В ночь с 20 на 21 апреля радикалы из группы С14 устроили погром лагеря ромов на Лысой горе. По словам очевидцев, нападавшие использовали "газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". Среди пострадавших были дети.

18 июля Сергею Мазуру присудили круглосуточный домашний арест на два месяца.

Напомним, что ранее "Страна" поговорила с ромами о погромах.

Еще раньше в полиции сообщили, сколько в Украине случаев нападения на ромские таборы.