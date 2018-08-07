У украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он все равно отказывается прекращать голодовку. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, сообщает Громадське.

В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Сенцов чувствует слабость во всем теле. По словам Динзе, у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить поехать в больницу.

Политзаключенному стало хуже, потому что в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а у Сенцова пока плохая переносимость жары. Адвокат также уверен, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему". Он также против перевода его в больницу куда-нибудь, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть", рассказывает адвокат.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех находящихся в заключении украинцев. По состоянию на 7 августа режиссер голодает уже 86 день. Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 и обвинили в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что 50 режиссеров, художников и поэтов попросили Сенцова прекратить голодовку.

Также мы сообщали, что на мэрии Парижа появится фото заключенного Олега Сенцова.