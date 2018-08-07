В Тернополе вчера, 6 августа, около 22:00 женщина в неадекватном состоянии на джипе вылетела на пешеходную полосу по улице Замковой. После задержания дама вела себя нагло и могла произнести только три слова: "Иди на х@@!". Об этом пишет "Тернопольская липа".

Обнародовано видео, на котором видно, что Наталья находится в алкогольном или наркотическом опьянении и в основном, как попугай, повторяет ругательства.

По данным соцсетей, владелицу джипа зовут Наталья Зоткина, она является бывшей женой влиятельного горожанина и бизнесмена.

Фото: facebook.com/ Віктор Малиняк

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе в массовом ДТП столкнулись три легковых авто и две маршрутки.

Также мы писали о том, что в центре Тернополя грузовик провалился под асфальт.